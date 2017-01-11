Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor'un Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 29 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşma sağlayan bordo-mavili yönetimin, Beşiktaş Kulübü'nün onay vermesi halinde tecrübeli oyuncuyla birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Trabzonspor, Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transfer ile gili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Gökmen Şahin

