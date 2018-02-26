Ölçü ve ayar beyannamesinde son gün 28 Şubat

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Belediyesi Grup ve Ölçüler Ayar Memuru Ali Aydın, Ölçü ve Ayar Kanunu doğrultusunda belirli aralıklarla denetimde bulunduklarını belirtti. 3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu gereği her türlü esnafın, iki yılda bir terazilerinin kontrol ve damgalarını yaptırmaları gerektiğini, esnafın söz konusu tarihe kadar gerekli işlemleri yapmasının önemine değinen Aydın, ”Bilecik Belediyesi olarak belirli dönemlerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte esnafa vermiş olduğumuz beyannameler esnafımız tarafından doldurularak, bizlere şubat ayının sonlarına kadar teslim edilir. Denetimlerimizde gördüğümüz eksiklikler ve yanlışlıklar hakkında esnafımıza uyarılarda bulunuyoruz. Esnafın ceza almaması için beyannamelerini Şubat ayının sonuna kadar doldurup teslim etmeleri gerekiyor. Bu yılın şubat ayının sonuna kadar beyanname vermeyen esnafımız için yasa gereği kanuni işlemler yapılmaktadır. Ayrıca valilikler ve ilgili bakanlıklar tarafından denetimler yapılmaktadır. Esnafımıza bu anlamda cezaların çok ağır olduğu bilgisini veriyor ve beyannamelerin 28 Şubat’a kadar teslim etmelerini hatırlatıyoruz. Bu yıldan itibaren denetim ve takip sistemi bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecektir. Esnafımızın ölçü ve ayar ekipmanlarına ilişkin bilgiler, bilgisayar üzerinden takip edilecek ve beyannamesini teslim etmeyen esnafımıza ilişkin yaptırımlar ilgili bakanlık tarafından yapılacaktır. Buna ilişkin cezalar gerçekten çok ağır. Onun için esnafımızın bu konuda uyarılarımıza hassasiyetle yaklaşmaları ve belirtilen tarihlerde gerekli işlem ve damga kontrollerini yaptırmaları ricasında bulunuyoruz” dedi.

Cem Kaan Toka