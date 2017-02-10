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Öldü denilen Esad yüzünü gösterdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında çıkan "öldü" iddialarının ardından Yahoo News'e verdiği röportajla yüzünü gösterdi.

Öldü denilen Esad yüzünü gösterdi

10 Şubat 2017 18:25
Öldü denilen Esad yüzünü gösterdi - Tıkla İzle

Esir aldığı mahkumların askeri hapishanelerde işkence görüntülerinin yayınlanması ve BM'ye sunulan İnsanlığa Karşı Suç işlediği yönündeki raporları eleştirdi. Beşar Esad, Yahoo News'e verdiği röportajda; 2011 ile 2015 yılları arasında 13 bin kişinin öldürülmesiyle ilgili iddiaları reddederek, "Günümüzde her şeyi taklit edebilirsiniz. Sahte bir haber çağında yaşıyoruz " dedi.

Amerika'nın öne sürdüğü Suriye'deki insan hakları ihlallerinin gerekçesinin bulunmadığını iddia eden Esad, Amerika'yı Irak'ı istila eden ve Iraklı mahkumları elinde tutan hatta Suudi Arabistan'a destek veren bir ülke olmakla suçladı. Amerika'nın insan haklarıyla ilgili konuşmasını anlamsız bulduğunu savunan Esad, işkence görüntülerinin gerçek olmadığını, eski bir fotoğrafçısı tarafından fotoğraflara photoshop yapıldığını iddia etti.
Röportajın sonlarında Esad ABD'yi DEAŞ'a verdiği destekten dolayı uyardı. Amerika'nın ortaya attığı güvenli bölge fikrini ise reddetti. 

Muhammed Mollaoğlu
 


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