Öldü denilen kızının evlatlık verildiğini öğrendi

İlk eşinden ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yapan Figen Aydoğan Duman isimli kadın, 17 yıl önce dünyaya getirdiği kız çocuğunun kendisine öldüğünün söylendiğini ancak gerçeği yıllar sonra öğrenince diğer 3 çocuğunun da annesi tarafından mahkeme zoruyla elinden alındığını iddia etti.

İlk eşi ile 2001 yılında evlendiğini ve aynı yılın Eylül ayında Ankara’da bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini belirten Duman, “ Öz annem eşimi istemediğinden boşamak için çocuğu kaybetmek istedi. Buna itiraz edince bana çocuğu yurda verip evlatlık olarak geri alacağını, karşı çıkmam durumunda ise abimin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Bende buna razı gelmek zorunda kaldım. Çocuğu alıp gidip geldikten sonra bana çocuğun öldüğünü söyledi. Öldüyse bana cesedini gösterin dedim. Eğer araştırırsan sende ölürsün dedi. Ben daha sonra doğum belgemle savcılığa yazı yazdım ama bunu annem yakalayıp sobaya atıp yaktı. Ben daha sonra evden kaçarak eşimin yanına gittim. Daha sonra yeniden doğum yaptıktan sonra yanıma gelen abim bana çocuğumun ölmediğini senin ciğerini yakmak için böyle yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine anneme arayıp sorduğumda ‘ O sarhoş, sarhoşun mektubu okunmaz, senin çocuğun öldü” dedi. Üçüncü çocuğum doğduktan sonra eşimden boşanıp annemin yanına geldim. Yıllar sonra bana senin çocuğun ölmedi, yaşıyor. Sen bir şey söylersen bu çocuklarını da elinden alırım dedi. Ben daha sonra ikinci evlilik yaptım. Benden bir hafta diye çocuklarımı yanına aldı 2 yıldır bana geri vermiyor. Beni mahkemeye verdiler. Yerel mahkeme kararına itiraz ederek Yargıtay kararı bozdu ve bana verdi. Ama hala alamıyorum. Benim öldü diye bildiğim çocuğum bugün 17 yaşında. Diğer üç çocuğum da öz annemde, bana vermiyor. Yargıtay kararına rağmen hala çocuklarımı geri alamıyorum. Benim yetkililerden istediğim tek şey adalet” diyerek yetkililerden yardım talep etti.

Yasin Erdem