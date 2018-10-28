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Öldü sanılan adam ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü

Öldü sanılan adam ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü
Öldü sanılan adam ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki adama beton mikseri çarptı. Çevredekilerin öldü sanılarak üzerini gazete kağıdıyla örttüğü adam, sağlık görevlilerince ağır yaralı olduğu belirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kadirli merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden dönen 80 yaşındaki Mahmut Topal, yolun karşısına geçmek isterken M.E 'nin kullandığı 80 KB 869 plakalı beton mikseri araç çarptı.

Çevredeki vatandaşların hareketsiz yatan Mahmut Topal'ı öldü sanmaları üzerine yerde yatan vatandaşın üzerine gazete kağıtları koydu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde hastanın yaşadığı ve durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Topal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Beton mikseri sürücüsü M.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Selçuk Şavran 

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