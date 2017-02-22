Beyşehir'de galericilik ve hayvan ticareti yapan İbrahim Çakır’ın (31) iki gün önce kaybolmasının ardından yakınları durumu polise haber verdi. Çakır’ın en son beyaz bir otomobilin içinde görüldüğü bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf Z. ve arkadaşı Mehmet S.’yi gözaltına aldı. Yusuf Z.’nin otomobilinde inceleme yapan polis ekipleri kan izlerine rastladı. Bunun üzerine cinayeti işlediğini itiraf eden Yusuf Z., arkadaşı ile birlikte İbrahim Çakır'ı ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Suçunu itiraf eden Yusuf Z. ve arkadaşı Beyşehir Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.

Ali Rıza Önses