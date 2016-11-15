Edinilen bilgiye göre, bir işletmede hesap yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre işletme çalışanları ile müşterileri Serkan Ören (38) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası tartıştığı kişiler Ören'i silahla ateş ederek öldürdü. Cinayeti işleyen şahıslar Ören'i işletme dışına taşıyarak araba ile götürüp yol bölgede yol kenarına attılar. Ören'in cansız bedenini gören vatandaşların ihbarı üzerine ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Şükrü Üçüncü