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Öldüren kazanın sebebi donmuş çimento kalıntıları

Bursa’da geçen hafta bariyerlere çarpan motosikletli gencin ölümüne, yola dökülüp donan çimento parçalarının sebep olduğu iddia edildi

Öldüren kazanın sebebi donmuş çimento kalıntıları

25 Ekim 2017 11:49

Edinilen bilgiye göre, geçen cuma günü Eskişehir’den İnegöl ilçesine gezmeye gelen 34 yaşındaki Can Yontarım idaresindeki 55 VJ 916 plakalı yarış motosikleti, Mezitler mevkiinde kontrolden çıkmış, yan yattıktan sonra sürüklenen motosiklet ve üzerinden düşen sürücü bariyerlere çarpmıştı. Sağ bacağı kopan ve ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ölüm anını kaydetti 

Video paylaşım sitelerinde, motosikletle sürat yaptığı anları paylaşan 34 yaşındaki Can Yontarım’ın son kaydı ise ölüm anı oldu. Yontarım'ın bacağının koptuğu kaza saniye saniye kendi kask kamerasına yansıdı.
Kazanın ardından motosiklette ve yolda inceleme yapan sürücü hocası Serdar Döner, yola harç kamyonlarından dökülüp donan çimento parçalarının kazaya sebebiyet verdiğini iddia etti. Motosikleti incelediğini belirten Serdar Döner, sosyal medya hesabından motosikletin aşırı hız yapmadığını ve fren sisteminde herhangi bir problem olmadığını anlattı. 

Kazada hayatını kaybeden Can Yontarım’ın kask kamerası kaydını da izlediğini belirten eğitmen Serdar Döner, yolda donan çimento parçalarının motorun ön tekerini kestiğini, bu yüzden motosikletin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığını ileri sürdü 

Yusuf Ali Arslan
 

 

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