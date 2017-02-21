İzmir'in Menemen ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, bir hafta önce üvey babası Müştak M. tarafından öldürülmüş ve cenazesi kuyuya atılmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayeti işlediğini itiraf eden üvey baba, Ahmet’i attığı su kuyusunda ekiplere göstermişti.

Ekipler cenazeyi alarak İzmir Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılması için göndermişti. İki gün boyunca süren otopsi işlemlerinin ardından, cenaze bugün yakınlarına ve küçük Ahmet’in öz babası Mustafa Ali Coşkun’a teslim edildi.

Cenazenin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.

Mihrap Düzöz-Sinan Yeniçeri

