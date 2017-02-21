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Öldürülen Ahmet’in cenazesi öz babası tarafından adli tıptan alındı

İzmir’de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun’un cenazesi, öz babası ve yakınları tarafından alındı.

Öldürülen Ahmetin cenazesi öz babası tarafından adli tıptan alındı

21 Şubat 2017 14:58
Öldürülen Ahmet’in cenazesi öz babası tarafından adli tıptan alındı - Tıkla İzle

İzmir'in Menemen ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, bir hafta önce üvey babası Müştak M. tarafından öldürülmüş ve cenazesi kuyuya atılmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayeti işlediğini itiraf eden üvey baba, Ahmet’i attığı su kuyusunda ekiplere göstermişti.

Ekipler cenazeyi alarak İzmir Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılması için göndermişti. İki gün boyunca süren otopsi işlemlerinin ardından, cenaze bugün yakınlarına ve küçük Ahmet’in öz babası Mustafa Ali Coşkun’a teslim edildi.

Cenazenin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi. 

Mihrap Düzöz-Sinan Yeniçeri
 


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