Diğer
Kategoriler

Öldürülen Enes Burak Barış’ın olay yeri güvenlik kamera görüntüleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden Barış’ın akşam saatlerinde kuaförüne uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Öldürülen Enes Burak Barışın olay yeri güvenlik kamera görüntüleri

03 Şubat 2018 20:48
Öldürülen Enes Burak Barış’ın olay yeri güvenlik kamera görüntüleri - Tıkla İzle

Olay, İskenderun Atatürk Bulvarı'nda gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle giden eski futbolcu Enes Burak Barış’ın aracına yaklaşan motosikletli iki kişi, pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıda Barış, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarparak durdu. Kurşunlardan birinin kafasına isabet ettiği belirlenen Enes Burak Barış hayatını kaybederken, motosikletli kasklı ve kar maskeli olduğu belirtilen saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Eski futbolcu Enes Burak Barış’ın samimi arkadaşı Hüseyin Gültekin, “Çok iyi bir insandı. Herkes severdi onu, kimseyi kırmazdı. Nasıl böyle bir olay oldu inanamıyorum. Dün kuaföre gelmişti ve benimle telefonda görüştü. Her akşam görüşürdük. Yine 'Görüşecek miyiz?' diye sordu. Olmadı başka arkadaşlarıyla görüşmüş. Gece duyduk. Böyle bir olay olmuş. Hala ne oldu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Çok üzgünüz” dedi.

Enes Burak Barış, geçmiş yıllarda profesyonel olarak 2. ve 3. ligde İskenderun Demirçelikspor'da oynamış ve bir süre önce futbolu bırakmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mustafa Mert

Etiketler: Enes Burak Barış

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç