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Öldürülen iş adamı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yakın arkadaşı tarafından eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla başından silahla vurularak öldürülen iş adamı Ali Özdemir’in cenazesi memleketi İzmir'de defnedildi.

Öldürülen iş adamı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

17 Ocak 2018 16:13

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardan bu yana Bodrum iş hayatının içerisinde olan, Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, 6 Ocak Cumartesi sabahı kayboldu. Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, daha sonra emniyete başvurdu. Emniyet güçleri ve AKUT ekipleri tarafından günlerce aranan Ali Özdemir bulunamadı. Geçtiğimiz Pazar günü ise Ali Özdemir'in en yakın arkadaşı olan Mustafa Ö., intihar girişiminde bulunmasının ardından polis ekiplerince sorguya alındı. Bunalıma girerek intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Mustafa Ö. serbest bırakıldı. Pazartesi sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı ile birlikte gelen Mustafa Ö. cinayeti itiraf etti. Mustafa Ö. ifadesinde, Ali Özdemir ile eşi Tuğba Ö.’nün ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyleyerek, daha sonra Ali Özdemir uyurken kafasının arkasından tek el kurşunla öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Mustafa Ö. önce Özdemir’in cesedini götürdüğü yeri polislere gösterdi. Mustafa Ö. cinayeti itiraf ederken eşi ile ilişkisi olduğu için Ali Özdemir’i öldürdüğünü, daha sonra da kayınbabası Avni S. ile birlikte Göktepe mevkiinde ormanlık alana attığını söyledi. Olayın ardından Mustafa Ö., kayınbabası Avni S., eşi Tuğba Ö. ve baldızı Kübra S. gözaltına alındı.

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum Göktepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulunan Ali Özdemir için dün Muğla'da, bugün de memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip Halil Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına Özdemir'in ailesi, yakınları, arkadaşları katıldı. Özdemir'in naaşı Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedildi.  

Atakan Şen-Yaşar Ozan Mayasız
 

Etiketler: iş adamı

 

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