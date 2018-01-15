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Öldürülen iş adamının cep telefonları deniz dibinde bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ölü Bulunan iş adamı Ali Özdemir’in cep telefonları Bitez açıklarında dalgıç polisler tarafından deniz dibinde bulundu.

Öldürülen iş adamının cep telefonları deniz dibinde bulundu

15 Ocak 2018 21:50

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde ortadan kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Ali Özdemir'in bugün öğle saatlerinde cansız bedeni bulundu. Geçtiğimiz günlerde intihara teşebbüs ederek hastaneye kaldırılan Özdemir'in yakın arkadaşı ve ortağı Mustafa Ö.'nün taburcu olduktan sonra cinayeti itiraf etmesi ile olay ortaya çıktı. Özdemir’in cesedinin yerini polislere gösteren Mustafa Ö. daha sonra silahı ve Özdemir’e ait telefonları nereye attığını söyledi. Zanlı, Özdemir’in uyuduğu esnada kafasına bir el kurşun sıktığı silahı Bitez sahili, akvaryum yolu üzerinde denize attığını da itiraf etti. Mustafa Ö. polis ekipleri ile birlikte silahı attığı bölgeye giderek keşif yaptı. Daha sonra Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris’ten dalgıç polisler gönderidir. Detektörler 2 saat boyunca deniz dibinde arama yapan ekip 2 adet cep telefonu buldu. Karanlığın çökmesi ile birlikte silah için sabah saatlerinde tekrar arama yapacakları öğrenildi. 

Eren Ayhan
 

 

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