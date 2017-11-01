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Öldürülen kadın terörist, sözde orta saha sorumlusu çıktı

Bingöl’de çok sayıda silah ve 174 kilogram toz esrarla ölü olarak ele geçirilen 5 teröristten kadın olanının sözde terör örgütü PKK’nın orta saha sorumlusu olduğu belirlendi.

Öldürülen kadın terörist, sözde orta saha sorumlusu çıktı

01 Kasım 2017 16:49

Bingöl’ün Genç İlçesi Toklu mezrası kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri ve Silahlı İHA’larla 20-22 Ekim tarihleri arasında ‘Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla-16’ operasyonu gerçekleştirilerek, 1’i kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik bilgileri de belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, öldürülen teröristlerden kadın olanının “Berçem Çilo” kod adlı Nursel Oktay olduğu, terör örgütü PKK’da sözde orta saha sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde yer alan kadın teröristin, bir çok eylemde rol aldığı, zaman zaman diğer kadın teröristlere eğitim verdiği ortaya çıktı.
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen diğer teröristlerin ise “Agit Koçer” kod adlı Ahmet Gözün, “Şevger Amed” kod adlı Yusuf Mutlu, “Amed Aveşin” kod adlı Uğurcan Soybelli ve “Tolhildan” kod adlı Hüseyin Gözübüyük olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Teröristlerden cephanelik gibi silah çıkmıştı

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet 7,65 milimetre tabanca, 17 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Şarjörü, 3 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 milimetre Fişek, 97 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, 174 kilogram toz esrar ele geçirilmişti. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, kadın terörist

 

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