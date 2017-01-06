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Öldürülen PKK'lılar ev kiralayıp araç satın almış

İzmir'deki bombalı saldırı sonrası çıkan çatışmada öldürülen 2 teröristin, daha önceden İzmir'e geldikleri ve Bornova ilçesinden ev kiraladıkları belirlendi.

Öldürülen PKKlılar ev kiralayıp araç satın almış

06 Ocak 2017 19:01

İzmir Adliyesindeki bir polis memuru ve bir adliye çalışanının şehit olduğu hain saldırının ardından polisler önemli bir ayrıntıya ulaştı. Çıkan çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristin 28 Aralık'ta İzmir'e gelerek Bornova ilçesinde bir ev kiraladığı tespit edildi. Öte yandan, öldürülen PKK'lı 2 teröristin üzerinden Gaziantep'te yaşayan iki kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Teröristlerin, 30 Aralık'ta yurt dışından gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluşup iki araç satın aldığı da tespit edildi.

18 kişinin işlemleri devam ediyor
Araçların ödemesini yaparak ruhsatlarını da kendi adına alan kişi, aynı günde Türkiye'den ayrıldı. Kiralanan evdeki incelemede ise bazı malzemeler ele geçirildi. Patlayıcının İzmir'de hazırlandığını değerlendiren güvenlik güçleri, amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan yaklaşık 150 kilogramlık patlayıcının etkisini artırmak içinse LPG tankı yerleştirildi. Yine alınan bilgiye göre, adliye binası yakınlarında park halindeyken kontrollü şekilde patlatılan 45 LV 414 plakalı otomobilde yapılan incelemede ise herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltında bulunan 18 şüpheliden İzmir'de yakalanan 9'unun, teröristlerle doğrudan bağlantılı oldukları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.


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