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Öldürülen PYD'li sayısı açıklandı!

TSK'dan Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili açıklama geldi. Türk savaş uçakları Halep'in kuzeyindeki PYD mevzilerini vurdu. 160-200 PYD'li terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen PYDli sayısı açıklandı!

20 Ekim 2016 08:35

TSK'dan Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili açıklama geldi. 

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı vurgulanarak, PYD/PKK unsurlarınca karargâh, toplanma/barınma ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz bina, bir zırhlı araç ikisi silahlı dört aracın imha edildiği belirtildi.

160-200 PYD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Harekât sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK TÖ unsurunun etkisiz hale getirildiği kıymetlendirildiği ifade edildi.


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