TSK'dan Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili açıklama geldi.

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı vurgulanarak, PYD/PKK unsurlarınca karargâh, toplanma/barınma ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz bina, bir zırhlı araç ikisi silahlı dört aracın imha edildiği belirtildi.

160-200 PYD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Harekât sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK TÖ unsurunun etkisiz hale getirildiği kıymetlendirildiği ifade edildi.