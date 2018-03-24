Diğer
Kategoriler

Öldürülen sevgilisine mezar yaptırdı

Adana'da hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan Cebrail Yılmaz arkadaşı tarafından öldürüldü, Yılmaz'a kız arkadaşı iki katlı mezar yaptırdı.

Öldürülen sevgilisine mezar yaptırdı

24 Mart 2018 09:23

Adana’da bir genç kadın, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan ve tartışma sırasında vurularak öldürülen sevgilisi Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırıp mezar taşına "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdığı öğrenildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 16 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cebrail Yılmaz (22), bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yaptı. Çıkan masrafı ödemekte zorluk çeken Cebrail Yılmaz, arkadaşı Hüseyin A.’dan (28) borç para istedi. 400 lira borç verdiği Cebrail Yılmaz’ı kız arkadaşı Yaren T. ile gören Hüseyin A. bu duruma sinirlendi. Alkol alan 2 arkadaştan Hüseyin A., Cebrail Yılmaz’a, “Bana param yok diyorsun. Benden borç para alıyorsun ve aldığın parayı kızlarla yiyorsun” diye sitem etti. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin A., yanında bulundurduğu silahla birkaç el ateş ettiği Cebrail Yılmaz’ı vurarak öldürdü.

"Sevgilisine hemen mezar yaptırdı" 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sevgilisinin öldüğünü öğrenen Yaren T., acı haberle yıkıldı. Sevgilisine son olarak bir hediye vermek isteyen Yaren T., erkek arkadaşı Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırarak mezar taşına, “Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdı.
Cebrail Yılmaz, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken katil zanlısı cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç