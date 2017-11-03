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Öldürülen terörist kadın ve çocukları kalkan yapmış

Diyarbakır’da 1 polisin şehit düştüğü, 9 polisin de yaralandığı saldırıda etkisiz hale getirilen teröristin, evde bulunan kadın ve çocukları kalkan olarak kullandığı ve hassasiyetlerinden faydalandığı polise el bombası ve silahla saldırdığı ortaya çıktı.

Öldürülen terörist kadın ve çocukları kalkan yapmış

03 Kasım 2017 11:42

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması YPS’ye yönelik sabah saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir apartmanın son katındaki eve giren güvenlik güçlerine el bombalı ve silahlı saldırı yapıldı. Olayda, 10 polis yaralandı, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı polislerden biri yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, adının Murat Çelik olduğu öğrenilen terörist, güvenlik güçlerinin evi basmasıyla, evde bulunan ve eşi ile çocukları olduğu değerlendirilen bir kadın ile 3 çocuğu kalkan olarak kullandı. Polisin hassasiyetinden faydalanan terörist, önce el bombası attı, ardından da ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi.
 

 

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