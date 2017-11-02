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Öldürülen teröristlerden 4'ü gri listede çıktı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen 9 teröristten 4'ünün gri listede olduğu başlarına 300'er bin lira ödül konulduğu öğrenildi.

Öldürülen teröristlerden 4ü gri listede çıktı

02 Kasım 2017 20:28

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını çıkan çatışmada 1'i sağ toplamda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
8'i ölü biri sağ ele geçirilen teröristlerle ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş"kod adlı Hamza Güler'in (36) terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Saha Doğu Sorumlusu olduğu, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'la birlikte 300 bin lira ödüllü terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi.

Diğer teröristlerle ilgili kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi. 

Fatma Çıray 

Etiketler: gri liste, terörist

 

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