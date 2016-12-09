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Öldürülen teröristlerin eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki hücre evi baskınında öldürülen teröristlerin eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı.


09 Aralık 2016 13:05

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 Aralık Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında hücre evine düzenlenen baskında ölü olarak ele geçirilen 4 teröristin, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesindeki bazı yerlerde keşif yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Dağ kadrosundan oldukları belirtilen teröristlerin dağdan inip eylem yapmak üzere Viranşehir ilçesinde hücre evi kurdukları iddia edildi.

İki olayda aynı tür patlayıcı
Ölü olarak ele geçirilen ve kod adlarının Evin, Destan, Şakir ve Zeynep Apo olduğu öğrenilen teröristlerin kaldığı hücre evinde ele geçirilen patlayıcıların, 30 Kasım çarşamba günü Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde 3 polisin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Polis, Eyyübiye’deki saldırıyı da bu teröristlerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Şinasi İnan
 

Etiketler: terörist


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