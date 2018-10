Öldürülen teröristlerin kimliği belirlendi

Edinilen bilgilere göre, Kömür beldesinde Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarı çalışmalar neticesinde izi bulunan 4 kişilik terörist grup, belde kırsalında kıstırıldı. Teröristlerle girilen çatışmada aranan Terörist Listesinde Gri Kategorisinde yer alan Adıyaman'ın Çelikhan ilçe nüfusuna kayıtlı Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç ile Adıyaman'ın Gerger ilçe nüfusuna kayıtlı Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir ölü olarak ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin yapılan üst aramalarında 2 adet M16 silah, el bombası, telsiz, şarjör, güneş paneli, tıbbi malzemeler, pil bloğu, giyim malzemeleri, dürbün, şarjörlük ve şemsiye ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öldürülen her iki teröristin Kömür beldesinde 14 Ağustos'ta bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta aynı bölgede el yapımı patlayıcılı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Annesine Adıyaman'da terör eylemleri yapıp Kandil'e gideceğini yazmıştı

Etkisiz hale getirilen Aranan Terörist Listesinde Gri Kategorisinde yer alan Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç'un annesi Şehriban Tunç'un Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesinde bulunan ikametine daha önceden operasyon düzenlenmiş ve düzenlenen operasyonda Yusuf Tunç'a ait bir çok mektup ele geçirilmişti. Ele geçirilen mektuplarda annesinden tıbbi malzemeler, erzaklar, para, içecek gibi malzemeler istediği Kahramanmaraş ve Adıyaman'da terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e gideceğini ve burada örgütün üst düzeyinde yer almaya çalışacağını belirtiği iddia edilmişti. Yusuf Tunç'un annesi Şehriban Tunç, jandarma ekiplerince çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan babasının üzerinden, “ Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıkmıştı

Ölü olarak ele geçirilen Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir isimli teröristin babası olan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıkmıştı.

Adıyaman'da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, gözaltına alınmış şahsın yapılan üst aramalarında cebinden çıkan “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not herkesi şaşırtmıştı. Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Özdemir'in babası Mahmut Özdemir, jandarma ekiplerince çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yedi yıl önce ablası öldürüldü

Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir'in ablası olan Suna Özdemir'in ise PKK'ya katıldığı 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.