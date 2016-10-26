Diğer
Kategoriler

Öldürüp intihar etti

Adana'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldürdükten sonra otomobilini üzerine kilitleyerek, tabancayla intihar etti.


26 Ekim 2016 11:26

Edinilen bilgiye göre, Cem Gür (50) sabah saatlerinde otomobiliyle Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Ercan Günhan (51) adlı tamircinin iş yerine geldi. İddiaya göre, Cem Gür alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ercan Günhan'a tabancayla ateş edip otomobiline binerek kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Vatandaşlar ise olayı polise haber verdi. Ağır yaralanan ve ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günhan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis güvenlik kamerasını inceleyip otomobilin plakasını alarak zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. 

Bu sırada 155 polis imdat hattına Tellidere Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içindeki şahsın kafasından kanlar aktığı ihbarı geldi. Polis verilen adrese gittiğinde otomobilin kapısını açamadı. Polis hemen ambulansa haber verdi. Bu arada polis otomobilin kapısını açamayınca camı kırdı. Camdan kapıyı açan polis şahsı dışarı çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile şahıs Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede, şahsın yaklaşık 15 dakika önce cinayeti işleyen Cem Gür olduğunu belirledi. Gür de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Fatih Keçe
ADANA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!