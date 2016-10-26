Edinilen bilgiye göre, Cem Gür (50) sabah saatlerinde otomobiliyle Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Ercan Günhan (51) adlı tamircinin iş yerine geldi. İddiaya göre, Cem Gür alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ercan Günhan'a tabancayla ateş edip otomobiline binerek kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar ise olayı polise haber verdi. Ağır yaralanan ve ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günhan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis güvenlik kamerasını inceleyip otomobilin plakasını alarak zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Bu sırada 155 polis imdat hattına Tellidere Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içindeki şahsın kafasından kanlar aktığı ihbarı geldi. Polis verilen adrese gittiğinde otomobilin kapısını açamadı. Polis hemen ambulansa haber verdi. Bu arada polis otomobilin kapısını açamayınca camı kırdı. Camdan kapıyı açan polis şahsı dışarı çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile şahıs Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede, şahsın yaklaşık 15 dakika önce cinayeti işleyen Cem Gür olduğunu belirledi. Gür de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih Keçe

ADANA