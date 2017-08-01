Öldürüp kağıt topladığı aracıyla cesedini taşıdılar

Edinilen bilgilere göre, 29 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı 04.30 sıralarında Bayrampaşa’da bir sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunan kağıt toplama arabasının çuvalında ceset gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirmişti. Ceset üzerinde inceleme yapan polis, maktulün Pakistan uyruklu C.U. olduğunu belirledi. Öldürülerek kağıt toplama aracının içine atılan U.’nun katillerini yakalamak için soruşturmayı genişleten polis, el arabasının bulunduğu sokaktaki tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Cinayet, ortak ödedikleri kira parası yüzünden işlenmiş

Kamera kayıtlarından öldürülen C.U. ile aynı evde kaldığı iddia edilen 5 Pakistanlıyı tespit eden polis, cinayeti işledikleri ileri sürülen İslamabad’lı C.A. (17), S.A. (21), H.U.Z.’yı (34) aynı sokakta bir evin bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten emniyet güçleri, cinayetle bağlantısı olduğu ileri sürülen N.M. (26) ve A.M. (24) adlı Pakistanlı şüphelileri ise Bahçelievler’de bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı 5 Pakistanlı ile öldürülen C.U.’nun aynı evde kaldıkları, kira parası nedeniyle maktulle failler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan katil zanlılarının, kavga sırasında sopayla döverek öldürdükleri C.U.’nun cesedini evden çıkarıp el arabasına atarak sokağa bıraktıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Cesedin taşınması güvenlik kameralarında

Önceki gün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pakistanlı 5 katil zanlısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan İstanbul’a yerleşen 5 şüphelinin, öldürdükleri ev arkadaşlarının cesedini kağıt toplama aracına koyduktan sonra taşıdıkları o anlar çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına takıldı. Kameraların kaydettiği anlarda, üç katil zanlısının, el arabası ile sokakta taşıdığı görülüyor.

Sadık Kahraman

