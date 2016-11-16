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Öldürüp kayıp başvurusunda bulundu

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlının daha sonra gencin ağabeyi ile birlikte polis merkezine gidip kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.


16 Kasım 2016 12:06

Edinilen bilgiye göre, olay geçen hafta Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı köyü Kamışlı yolu üzerinde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşen 19 yaşındaki Mehmet Sfuk, tarım işçisi olarak çalışmaya başladı. 7 Kasım günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç adamın ağabeyi Ali Sfuk arkadaşı Mehmet Toprak’la birlikte (35) Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, Suriyeli genci bulmak için çalışma başlattı. Kanal kenarında bulunan su kamışlarını kesen tarım işçileri, kanalda ceset görünce durumu polise bildirdi. Polis, ayakları dizlerinden kırık ve yüzünün yarısı kemirgen hayvanlar tarafından yenilmiş olan cesedi CANKUR ekiplerinin yardımıyla sudan çıkardı. Ekipler, 10 kurşunla öldürülen kişinin kayıp başvurusunda bulunulan Mehmet Sfuk’a ait olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayete 'namus' süsü vermek için kasık bölgesinde çok sayıda mermi yarası bulunan genç adamın kim veya kimler tarafından vurulduğunu bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yapılan inceleme sonrası Sfuk’un ev sahibi Ahmet (40) ve kardeşi Mehmet Toprak ile Ahmet Dağ (26), Abdurrahman Keklik (38) ve Suriye uyruklu Abdulhannan İbrahim (21) gözaltına alındı.
Polis yaptığı çapraz sorguda cinayetin uyuşturucu ticaretinden elde edilen para yüzünden işlendiğini ve silahı Mehmet Toprak’ın kullandığını tespit etti. Ayrıca zanlının Suriyeli genci öldürdükten 2 gün sonra gencin ağabeyi Ali Sfuk ile polis merkezine giderek öldürdüğü şahsın bulunması için kayıp başvurusunda bulunduğu da belirlendi. Katil zanlısı Mehmet Toprak'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek Suriyeli oldukları için Türkçe bilmediklerinden yardımcı olmak amaçlı polis merkezine gencin ağabeyi ile birlikte gittiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Mehmet Toprak'ın ağabeyi Ahmet Toprak, kendisinin bilirkişi olarak emniyete çağrıldığını daha sonra ise şüpheli olduğunu söyledi. Mehmet Toprak ise cinayetten haberi olmadığını, cinayete karışmadığını söyledi. 

Fatih Keçe
ADANA 


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