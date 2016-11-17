Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her yönüyle önem ve değer verdiği Afrika, sağlık alanında da Türk hekimleri tarafından yalnız bırakılmadı. Hekimlerin kara kıtaya şifa dağıtarak Türk insanın yardımseverliğini ortaya koymaya devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde şifa rolü üstlenen Tüm Afrikanın Dostları Derneği , bugüne kadar birçok hastanın tedavisini gerçekleştirerek yeniden hayata tutunmalarına katkıda bulundu.

39 yaşındaki Ugandalı Annei Nakıçudde de, Türkiye’de şifa bulan Afrikalılardan yalnızca biri. Hikayesi ise kilometreler ötesine uzanıyor. Ülkesinde meme kanserine yakalanan ve sağlık koşullarının yetersizliği yüzünden kanserin ilerleyen seviyesinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy tarafından İstanbul’a getirilen genç kadın 5 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

10 günde 155 ameliyat, 6 bin muayene

Başhekim Op. Dr. İbrahim Ulusoy Annei Nakıçudde’nin Afrika’dayken yaptıkları muayenesinde ileri safhada meme kanseri teşhisinin konulduğunu belirterek, Türkiye - Afrika arasındaki hayata yeniden tutunma mücadelesini şu sözler ile anlattı: “Mayıs ayında TADD ve TİKA organizasyonu ile Afrika da Uganda yolculuğumuz oldu. Oraya gittiğimizde şifa dağıtmak için çalışmalarda bulunuyoruz.10 günlük çalışma sürecine 155 tane ameliyat 6 bine yakın muayene ve yüzlerce sünnet yaptık. Gittiğimizde böyle bir hastanın olduğundan haberdar olduk ve kendisini buraya getirdik.”

Süreci sonuna kadar anlattık

Türkiye’de dört kür kemoterapi gördükten sonra sağ göğsü alınarak ancak hayatta kalabilen Ugandalı Annei Nakıçudde uygulanan zorlu tedavi sürecini Başhekim Ulusoy şu sözlerle anlattı: “İlk geldiğinde böyle değildi, tedirgindi. Hastaya anlattık ne olacağını, tedavi sürecinde nelerle karşılaşabileceğinden bahsettik her anıyla anlattık. Hastamıza gereken tahlilleri yaptık. Biyopsisi yapıldı, ultrason ve mamografisi çekildi. Patoloji sonuçlarında ilerlemiş bir meme kanseri olduğu saptandı. Ameliyat öncesinde ilgili kemoterapilerini yaptık. Bu süreç iki üç aylık bir zaman aldı ama T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Bayrampaşa Devlet Hastanesinde Dr. Ezgi hanım ve cerrahi ekibimizle iyi bir çalışma örneği göstererek efektif bir operasyonla hastamız artık sağlığına kavuştu. Büyük Devlet Türkiye misyonu ile hem mazlumlara hem de ihtiyacı olanlara güzel ülkemiz ve Bakanlığımız adına Cumhurbaşkanımızın açtığı bu ulvi ecdad yolunda bir katkıda bulunabildiysek ve hastamızı sağlığına kavuşturabildiysek ne mutlu bizlere. ”

Hastane odasından görüntülü konuştu: “iyiyim”

Uganda’da sağlık imkanlarının elverişsiz olmasından dolayı tedavi olamayan Annei Nakıçudde hastalığını ilk öğrendiğinde çok korktuğunu ancak Türkiye’de tedavisinin yapılacağını duyduğunda ise mutlu olduğunu belirtti. Ugandalı kadın, hastane odasından annesini görüntülü arayarak “iyi” olduğunu söyledi: “Önce Uganda’da ki hastaneye gittim. Patoloji testleri sonun da kanser olduğumu öğrendim. Oradaki görevi esnasında İbrahim Hocayla tanışınca buraya geldim. Tedavim burada devam etti. Uganda’da böyle bir imkan yok makineler çok yetersiz. Burada tedavime devam ettim. İlk öğrendiğimde çok korktum. Tedavi iyiye gitmeye başlayınca kendimi iyi hissettim. Benim için çok zor bir süreçti. Ailem Uganda’da. Onlarla konuşuyorum. İyi olduğumu söylediğim zaman onlarda iyi oluyorlar.”



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