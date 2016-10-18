Olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi Zengin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, davet üzerine arkadaşı M.K.’nın evine giden Zafer D., bir süre sonra arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullanmaya başladı. Zafer D., uyuşturucu aldıktan sonra ise fenalaşarak hayatını kaybetti. Zafer D.’nin öldüğünü anlayan arkadaşı M.K. ise durumu kimseye haber vermekten korkunca 2 gün boyunca cesedin başında bekledi. İki günün ardından cesedin kokmaya başladığını anlayan M.K. yardım istediği kardeşinin polise haber vermesi sonrası olayın yaşandığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zafer D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zafer D.’nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırılırken gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.