Ölen atını bırakıp kaçan faytoncunun çalışma izni iptal edildi

Muratpaşa ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen faytoncu, aldığı 4 yerli turistle fayton turuna çıkmış, Fevzi Çakmak Caddesine gelindiği sırada ise at bir anda yere yığılmıştı. Çevredekiler yardım etmek için koşarken faytona bağlı at birkaç dakika içerisinde ölmüştü. Faytoncu ise ölen atın koşum takımlarını çözerek başka bir faytoncu arkadaşını yardım için çağırdıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yenikapı polis merkezi tarafından Zeytinköy bölgesinde yaşayan A.Ç. isimli faytoncunun evine baskın düzenledi. Gözaltına alınıp Yenikapı Polis Merkezi’ne götürülen faytoncu, emniyetteki işlemlerinin ardından “hayvanlara işkence yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan faytoncu savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamayla kamuoyu bilgilendirildi.

Cezasız kalmadı

Bir insanın ekmek teknesi atını ölmüş bir şekilde öylece sokağa terk edip olay yerinden kaçması kabul edilemez bir durum olduğu dikkat çekilen açıklamada Büyükşehir Belediyesi’nin 11.12.2014 yılında 551 sayılı meclis kararı ile çıkardığı ve sadece 17 kişinin çalışma ruhsatı aldığı ‘Fayton’ yönetmeliğine göre vicdanını hiçe sayan faytoncu A.Ç. adlı vatandaşa gerekli en ağır cezanın verildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliği’nin Cezai İşler Bölümü’nün 15. Maddesi’ne göre A.Ç.’nin çalışma izninin süresiz olarak iptal edildiği bilgisi verilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce Hayvan Hakları İhlali sebebi ile bin 92 TL ve Zabıta Tembihnamesine göre ise 227 TL para cezası uygulandığı kaydedildi.

Fayton Taşımacılığının sadece Antalya’da değil, dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye’nin birçok yerinde artık gelenekselleşmiş hatta simge haline geldiği hatırlatılan açıklamada bu geleneğin yaşatılması sırasında hayvan haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Ulaşım ve uygulama açısından Büyükşehir Belediyesi’nin, hayvanların aşı ve sağlığı konusunda ise Muratpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu hatırlatılan açıklamada fayton taşımacılığında Büyükşehir Belediyesi olarak yaz-kış yapılan denetimlerimiz devam edeceği bildirildi.

Olayın duyulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne gelen telefon, SMS, mail ve mesajlarla binlerce insanın tepki göstererek hassasiyetlerini ortaya koydukları bilgisi paylaşılan açıklamada böyle olayların bir daha yaşanmaması için denetimlerin artarak devam edeceği duyuruldu.