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Ölen iki kardeşin dedelerinin feryadı yürek dağladı

İzmir Karabağlar'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu'nun dedesi Süleyman Tencirlioğlu, "İki kardeş gitti. Bunun hesabını kim verecek" dedi.

Ölen iki kardeşin dedelerinin feryadı yürek dağladı

14 Ocak 2018 19:42
Ölen iki kardeşin dedelerinin feryadı yürek dağladı - Tıkla İzle

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe semtinde, 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu ve abisi 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu, bir inşaat alanında oyun oynarlarken yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura yuvarlanarak hayatlarını kaybetmişti. Kardeşlerin dedesi Süleyman Tencirlioğlu yaptığı açıklamada, "Koca çukuru açıyorlar, içi su doluyor. Çukurun önünü açmıyorlar ki su gitsin. İki kardeş gitti, bunun hesabını kim verecek" dedi.
Öte yandan, ailenin 3 ay önce Kahramanmaraş'tan İzmir'e göç ettiği öğrenildi. 

Sinan Yeniçeri

 

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