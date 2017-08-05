Ölen işçinin yakınları inşaat müteahhidini kovaladı

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesindeki İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 12. katında çalışan İhsan Göçeri, dengesini kaybederek aşağıya düştü.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Göçeri'yi Çukurova Devlet Hastanesine götürdü. Göçeri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göçeri'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Göçeri'nin cenazesini almak isteyen çok sayıda yakını morg önünde toplandı. Bu sırada apartmanın müteahhiti olduğu öne sürülen bir kişi de taziyeye geldi. Göçeri'nin ağabeyi olduğu belirtilen ismi öğrenilemeyen kişi inşaatta ihmal olduğu gerekçesiyle müteahhit olduğu iddia edilen kişiye küfür edip kovalamaya çalıştı. Bu sırada araya girenler sayesinde olay yatıştırıldı. Müteahhit olduğu iddia edilen kişi morgdan ayrıldı. Göçeri'nin yakınları gözyaşlarını tutamadı.



Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli