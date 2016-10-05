Aydın, dün, bazı basın yayın organlarında, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi, Bekirde yolu üzerinde Rıdvan Akar (25) adlı bir şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğüne ilişkin bir haber yayınlandığını hatırlattı. Bu haberde, Rıdvan Akar olarak yayınlanan fotoğrafın kendisine ait olduğunu belirten Ömer Aydın, haberin basın yayın organlarında yer almasının ardından dost ve akrabalarının ailesine arayarak taziyelerini sunduğunu, tanıyan bir çok kişinin de üzüntü yaşadığını ifade etti. Haber dolayısıyla yurt dışındaki akrabalarının bile telefonla aradığını dile getiren Ömer Aydın, bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Kendisinin esnaf olduğunu, bu yanlışlıktan dolayı sıkıntı yaşadığını kaydeden Aydın, "Gazetede fotoğrafımı gören yanıma geliyor. Açıklama yapmakta zorlanıyorum. Sorunun bir an önce halledilmesini istiyorum" diye konuştu.

Haberde adı geçen şahsı sadece mahalleden tanıdığını, kendisinin olayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını, fotoğrafının da ölen şahsın sosyal paylaşım hesabında etiketli olmasından dolayı kullanıldığını vurgulayan Aydın, "Söz konusu cinayet haberinde, öldürülen Rıdvan Akar'ın yerine yanlışlıkla benim fotoğrafım kullanılmış. Benim bu olayla hiçbir alakam yok. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki, ben yaşıyorum, hayattayım. Gazetecilerin bu tür haberleri yaparken daha hassas ve dikkatli olmasını istiyorum" ifadelerini kullanıyor.

