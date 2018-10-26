Ölen köpeğinin başında gözyaşı döktü

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre pitbull cinsi köpeğe çarpan sürücü, köpeğin boynundaki tasmayı alarak yoluna devam etti. Olay yerine gelen köpeğin sahibi ise, köpeğinin yerde hareketsiz yattığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğinin başında şok geçiren genç kadın, gözyaşı dökerek çevredekilerden yardım istedi.

Genç kadın, çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilerek eve götürüldü. Vatandaşlardan birisi ise hayvana müdahale edilmesi için belediyenin veterinerlik birimine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler köpeğin öldüğünü tespit etti.

Ferah Vanlı