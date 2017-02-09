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Ölene Kadar 5. bölüm fragmanı Selvi abisiyle yüzleşiyor

Ölene Kadar 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ölene Kadar 5. Bölümüyle ekranlara geliyor. Ölene Kadar 5. Bölümde neler olacak sorusunun cevabı haberimizde. Ölene Kadar ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Ölene Kadar 5. bölüm fragmanı Selvi abisiyle yüzleşiyor

09 Şubat 2017 16:47

Ölene Kadar 5. Bölümüyle atv ekranlarında olacak. Ölene Kadar 5. Bölümde neler olacak? Ölene Kadar 5. Bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Ölene Kadar 5. Bölümde Selvi, Ender tarafından alıkonulur. Abisiyle yüzleşir. Yılmaz suçunu itiraf eder. Ve Ender teklifini yineler. Selvi, ya Dağhan'dan ya da abisinden vazgeçmek zorundadır. Birinden birini seçmeye mecbur bırakılmıştır. Peki vicdan terazisinin kefesinde hangisi daha ağır basacaktır? Aşk mı? Aile mi? Öte yandan Dağhan, Selvi'nin birileri tarafından alıkonulduğu öğrenir. Çılgına dönmüş bir halde Selvi'ye ulaşmaya çalışırken, işleri daha da berbat hale getirecek acı bir sürprizle karşılaşır. Ölene Kadar 5. Bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında olacak.

ÖLENE KADAR 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölene Kadar 5. Bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Peki Ölene Kadar 4. Bölümde neler olacak? Ölene Kadar 4. Bölümde Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükler. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorlar. Bir yandan Dağhan'ın başının yeniden derde girmemesi için uğraşan Selvi, bir yandan da Dağhan'ın tazminat davasının peşine düşer. Babasının katilini bulmak için eski defterleri karıştıran Beril ise babasının odasında bulduğu kâğıdın sırrını Dağhan'la paylaşır. Dağhan'ın Yılmaz'ın peşine düştüğünü anlayan Ender, Yılmaz'la ilgili önemli bir karar alır fakat bu sırada gelen önemli bir haberle bütün planlar değişir. Yeni planla hem Fahri'nin hem de Dağhan'ın hayatı altüst olacaktır.

ÖLENE KADAR HİKAYESİ

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturan "Ölene Kadar" Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor.

Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan Dağhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat Selvi olarak karşımızda.

İnsanların kötülükleriyle topal kalmış adalet sistemi masum bir adamdan gerçek bir suçlu yaratırken kaybedilen yılların ve bu haksız esaretin bir bedeli olacaktır. Dağhan'ı müebbetten kurtaran, Selvi'nin ise vicdan yükünü hafifleten bu ilk buluşmadan sonra ise kimsenin hayatı eskisi gibi olamayacaktır.

Etiketler: ölene kadar, ölene kadar 5. bölüm, ölene kadar fragman


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