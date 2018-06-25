P&G'nin Olimpiyat Oyunları global sponsorluğuna paralel olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle hayata geçirdiği Olimpik Anneler projesinde 2018-2019 dönemi başladı. Şirketin geçtiğimiz yıl 30'uncu yılı nedeniyle 30 milli sporcuyu ve annelerini desteklenmeye başladığı projede, Olimpiyat altın madalyalı Milli Güreşçi Taha Akgül ve annesi Gülbahar Akgül de yer alıyor. 2014 yılında başlayan Olimpik Anneler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda milli sporcuları ve annelerini destekleyerek Türkiye’de çocuklar ve gençler arasında spor kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Proje geçtiğimiz yıl ülkemizi Pyeong Chang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu branşında temsil eden Hamza Dursun’un yanında yer alarak Dursun ailesini Güney Kore’de ağırladı.

''Sporcularımız ve anneleriyle gurur duyuyoruz''

Türkiye’de sporu her alanda desteklediklerini belirten P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, şöyle konuştu: ''Şirket olarak 2010 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları’nın sponsoruyuz. TMOK işbirliğiyle Türkiye’ye özel başlattığımız Olimpik Anneler projesi, globalde yürüttüğümüz bu sponsorluğa farklı bir boyut kazandırmamız açısından çok değerli. Çocuklarımızı spora yönlendirmeyi amaçladığımız projede ''Çocuğuna spor yaptıran her anne, bir Olimpik Annedir'' diyoruz. Bu nedenle sadece milli sporcularımızı değil, bu sporcularımızı yetiştiren anneleri de destekliyoruz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda desteklediğimiz tüm sporcularımız ve anneleriyle gurur duyuyoruz''.

"Olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağlıyor"

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise açıklamasında: ''Sporcularımızın Olimpiyat hayallerini sürdürmesine ve Olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına önemli katkılar sağlayan Olimpik Anneler projesini sponsor şirket ile bu yıl da sürdürdüğümüz için oldukça memnunuz. Bu proje aynı zamanda çocuklarımızın genç yaşta spor kültürü edinmeleri ve spor yapmaları için anneleri teşvik ediyor ve çocuklarını spora başlatmaları konusunda onlara destek oluyor. Projeyi bu yönüyle de çok değerli buluyoruz'' dedi.

2018 - 2019 dönemi Olimpik Anneler projesinde yer alan milli sporcular şöyle:

Aliye Demirbağ - Badminton

Ahmet Örken - Bisiklet

Busenaz Sürmeneli - Boks

Tuğrulhan Erdemir - Boks

Nafia Kuş - Taekwondo

Enver Yıldırım - Eskrim

Evin Demirhan - Güreş

Ahmet Turan Okyay - Halter

Tutya Yılmaz - Jimnastik

İlke Özyüksel - Modern Pentatlon

Mete Gazoz - Okçuluk

Zeliha Ağrıs - Taekwondo

Salih Korkmaz - Yürüyüş

Nida Eliz Üstündağ - Yüzme

Hamza Dursun - Kayaklı Koşu

Yasemin Adar - Güreş

Cavit Onur Biriz - Yelken

Burak Uygur - Karate

İrem Korkmaz - Judo

Ahmet Önder - Jimnastik

Fatih Cengiz - Güreş

Yasemin Anagöz - Okçuluk

Aylin Çakır - Eskrim

Ayla Aksu - Tenis

Ecem Güzel - Yelken

Dilara Lokmanhekim - Judo

Dilara Uralp - Yelken

Neslihan Yiğit - Badminton

Bilal Çiloğlu - Judo

Meryem Bekmez - Yürüyüş