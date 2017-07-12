Olimpiyatlarda 3 bin 381 polis ve 550 jandarma görev yapacak

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde 18-30 Temmuz 2017 tarihileri arasında düzenlenecek olan 2017 Samsun 23. Deaflympıcs İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda 3 bin 381 polis, 550 Jandarma personeli görev yapacak. Olimpiyat oyunlarına katılan sporcular, spor adamları ve misafirlerimiz 24 farklı konaklama bölgesinde ağırlanacak olup, olimpiyat oyunları il merkezimizde (4 merkez ilçe) ve 4 dış ilçemizde (19 Mayıs, Bafra, Çarşamba ve Kavak) 8’i açık alan (dağ bisikleti, oryantiring vb.) olmak üzere toplam 37 spor tesisi ve spor alanında etkinlikler gerçekleştirilecektir. Olimpiyat oyunlarının sağlıklı bir şeklide sürdürülebilmesi, sporcu ve misafirlerin güvenli bir şekilde ağırlanabilmeleri için ilimiz genelinde tüm güvenlik tedbirleri Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının gönderdiği takviye kuvvetlerle birlikte planlanmış, bu süre zarfında ilimiz merkezi ve bağlı dış ilçelerimizde dahil olmak üzere il genelinde 5 bin 418 polis, 128 jandarma personeli görev yapacak olup, olimpiyat oyunlarına yönelik alınan tedbirlerde ise bizzat 3 bin 381 polis ve 550 jandarma personeli ile güvenlik sağlanacaktır” denildi.