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Olta iğnelerine takılan martıyı vatandaş kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde bırakılan iğneli oltaya takılan martı, hayvansever bir vatandaş tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu.

Olta iğnelerine takılan martıyı vatandaş kurtardı

01 Şubat 2018 11:28

Erdemli’ye bağlı Limonlu sahilinde unutulduğu sanılan, üzerinde iğneler ve yem bulunan oltaya, sahilde dolaşan bir martı takıldı. Kurtulmak için çabalayınca da iğneler, kuşun kanat ve gagasına battı.
Sahilde bir martının çırpındığını fark eden Teyfik Maralı adlı vatandaş martının yanına gidince misina üzerindeki iğnelerin kuşun kanat ve gagasına battığını gördü. Maralı, yaklaşık yarım saatlik bir çabayla martıyı iğne ve misinadan kurtarmayı başardı. Maralı, "İğneli oltalar, misinalar, denize bırakılan ağlar, naylon poşetler ve pet şişeler hayvanlar için büyük bir tehdit. Burada onlarca kez bir hayvanın başının dertte olduğunu görüp yardım ettik. Lütfen çevre konusunda biraz daha hassas olalım" dedi.
Düştüğü zor durumdan hayvansever vatandaş yardımıyla kurtulan martı yeniden özgürlüğe kanat çırptı. 

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