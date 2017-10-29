Olta ile yol protestosu

Rize merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Zincirliköprü köyü yolundan başlayıp 11 ayrı köyü birbirine bağlayan ana yolda oluşmuş çukurların uzun süredir yapılmadığını iddia eden mahalle sakinleri, yoldaki su birikintisine olta attı. Yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırmayan Zincirliköprü muhtarı Memiş Yazıcı, "Biz bu yolu yıllardır kullanıyoruz ve 11 ayrı köyü birbirine bağlayan bir grup yolu bu. Son yıllarda her yere başvurmamıza rağmen hiç bir değişikliğin olmaması bizi son derece rahatsız ediyor. Konuyla ilgili muhtarlık olarak yetkili makamlara şikayetlerimizi yaptık ancak bir sonuç alamadık. Görüldüğü gibi buradan ağır iş araçları dolu ve boş şeklinde geçiyor ve yolun özelliğini kaybetmesine sebep oluyor. 2 yıldır yol için bizi oyalıyorlar. Beni muhtar olarak köylüye yalancı çıkardılar" dedi.

Köy sakinlerinden Yakup Baş (48) ise yaptığı açıklamada, "Biz bu yolun yapılması için elimizden geleni yaptık. Bu yoldan geçilmez hale geldi, yolda her yağmurda göletler oluşuyor. Biz de yolun yapılmamasını protesto için oltalarımızı aldık, biriken su da balık tutmaya çalışıyoruz. Araçlarımızı yol yüzünden sürekli tamir ettirmek zorunda kalıyoruz, yoldaki çukurlar araçlarımıza zarar veriyor'' ifadesini kullandı.

Bayram Ali Sarı