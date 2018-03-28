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Oltasını kapanın akın ettiği Mudanya’daki sahil bulvarı Eminönü’nü aratmıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde açılış için gün sayan yeni sahil bulvarı, olta balıkçılarının akınına uğruyor.

Oltasını kapanın akın ettiği Mudanyadaki sahil bulvarı Eminönünü aratmıyor

28 Mart 2018 16:52

Uzun zamandan beri yapımı devam eden sahil bulvarı, tamamlanmasının ardından şenlendi. Bulvar, bilhassa hafta sonu Bursa ve Mudanyalıların en gözde mekanı olmaya başladı. Bulvar kenarındaki kafeler ve lokantalar şimdiden dolmaya başladı. Açılış için gün sayan bulvarı olta balıkçıları mesken tuttu. Teraslarda kendilerine yer kapan oltacılar, İstanbul Eminönü köprüsünü aratmıyor.
Zaman zaman bereketli geçen av sonrası oltalara istavrit, zargana, kefal, ispari gibi balıklar takılıyor. Gün geçtikçe sayılarının arttığı görülen amatör balıkçılar ve vatandaşların ilgisi sonucu bulvar yeni haliyle Mudanya’ya yeni bir çehre kazandıracak 

Hakkı Ovatman

 

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