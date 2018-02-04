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Oltu Çayına zehir boşalttılar

Oltu Çayına tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşalttılar.

Oltu Çayına zehir boşalttılar

04 Şubat 2018 10:39

Hafta sonunda Oltu’nun Kurupınar Mevkiinden geçen Oltu Çayına tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. Kurupınar Mevkiinden geçen Oltu Çayının etrafına yayılan zift ve yanmış atık yağ geniş bir alanı etkiledi. Kurupınar Mevkiinden geçen Oltu Çayının etrafını saran zift ve yanmış atık yağdan ötürü sayısız kuş ve balığın ölümü üzerine Oltulu vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

“Bunu yapanlar doğa katilidir” diye konuşan vatandaşlar sorumluların biran önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

Oltulu doğasever vatandaşlardan Mustafa Arlı, “Bugün yaptığımız doğa yürüyüşünde Oltu Çayında hiç istemediğimiz görüntülerle karşılaştık. Çaya akaryakıt mı, zift mi, katı yakıt mı tam bilemiyoruz. Çayın etrafında ölmüş kuş ve balıklarla karşılaştık. Korkunç bir görüntüydü. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Bu arada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarmanın konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan Oltu Çevre Sağlık müdürlüğü ise vatandaş kaymakamlığa dilekçe ile başvuracak sonrada kaymakamlık bize bildirecek sonra biz görevimizi yapalım dediler.

Dursun Murat Aydın
 

 

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