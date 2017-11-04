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Oltu Hayvan pazarında satan çok alan yok

Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında satışlar azaldı.

Oltu Hayvan pazarında satan çok alan yok

04 Kasım 2017 23:48

Hayvan yetiştiricileri bir umutla getirdikleri büyük ve küçük baş hayvanlarını bir çoğu satamadan geri götürmek zorunda kaldı. Besiciler, hayvanların satılamayışını saman ve yemin pahalı olmasından kaynaklandığını belirterek, “Samanın tonu bin lira olmuş nasıl alıp ta yedirelim mecburen satıyoruz, ama alıcı da yok. Durumumuz hiç iyi değil” şeklinde konuştular.

Yetkililerden destek isteyen besiciler, bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını istediler. Havanın soğuk olması nedeni ile tüccarlar lastik yakarak ısınmaya çalıştılar.

Dursun Murat Aydın
 

 

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