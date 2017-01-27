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Oltu kara teslim

Erzurum’un Oltu ilçesi kara teslim oldu.

Oltu kara teslim

27 Ocak 2017 10:24

İlçede kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, karın keyfini her zaman olduğu gibi en çok çocuklar çıkarıyor. Gece boyu devam eden kar yağışının ardından çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü. Ailesiyle kartopu oynayarak ve kayarak karın tadını çıkaran çocuklar yarı yıl tatilini eğlenceli bir şekilde geçiriyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken Oltu’ya bağlı birçok mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşlar kışlık yakacağın hayli pahalandığını ve çok zor günler beklediklerini söyledi. Oltulu vatandaşlar bu yıl kışın çok soğuk ve hayli zor geçtiğini belirterek, "Kar yağışının biraz havayı yumuşatacağını umuyoruz" dedi. 

Dursun Murat Aydın

Etiketler: Erzurum, kar, Oltu


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