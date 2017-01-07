Keykubat Plajı’na yürüyüş için giden tatilciler, sabah saatlerinde kıyıya vurmuş olduğu tahmin edilen ve çürümeye başlayan ölü Akdeniz fokuyla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan ve amatör balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddia edilen Akdeniz fokunu hareketsiz yatarken görenler, bir süre ölü foku inceledi.

Alanya’ya tatil için gelen ve eşi ile torunuyla sahilde yürüyüş yapan 63 yaşındaki Abdullah Arslan, fokun bu vaziyette durmasının içini acıttığını belirterek, "Gerçekten çok üzüldük. Yazık olmuş hayvana. Nesli tükenmekte olan böyle bir hayvanın ölmesi üzücü bir durum" dedi.

Torunu Şevval Arslan Bozer ise, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ne diyebilirim ki çok üzüldüm açıkçası. İlk defa Akdeniz foku gördüm. Yazık olmuş" diye konuştu.

Ölü fokun görüntüsü gün boyunca sahile gelen vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılandı. Ağız bölgesinde yaralar bulunan ölü Akdeniz foku, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.