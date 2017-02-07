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Ölü bulunan köpeğin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında ölü bulunan sokak köpeğinin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Hayvanseverler, bölgede bulunan bir köpek çiftliğinin sahibinden şikayetçi oldu.


07 Şubat 2017 11:36

Gebze Balçık köyünde bir sokak köpeğinin yerde kanlar içinde yattığı ihbarını alan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) üyeleri harekete geçti. Dernek üyeleri, Terrier Melezi köpeği kısa süre içerisinde kliniğe götürdü. Klinikte tedavi altına alınan sokak köpeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan operasyon sırasında ise köpeğin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hayvanseverler tekrar bölgeye giderek araştırma yaptı. Köpeğin konteynerlere yakın bir yerde bulunduğunu ifade eden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Her yeri kandı. Muhtemelen yemek arıyordu o sırada vurmuşlar. Dostumuzun durumu çok ağırdı ilk müdahaleler yapıldı ama kurtaramadık” diye konuştu.

İlçe Jandarma karakol komutanlığına şikayetçi olduklarını dile getiren Yılmaz, "Araştırmalarımızda o konteynerlerde birkaç defa daha köpek ölülerine rastlanıldığının bilgisine ulaştık. Yakın bir çiftlikte tavukçulukla uğraşan birinin köpekleri sürekli vurduğunu öğrendik. Konu ile ilgili şikayetçi olduk takibini yapacağız" dedi.

Etiketler: tüfek


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