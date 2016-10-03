Mardin’in Savur ilçesinde ölü ele geçirilen 5 PKK’lıdan, Zagros İntikam kod adlı M.Ç’nin örgütün üst düzey yöneticisi ve bombacısı olduğu belirlendi. Zagros’un Mardin ve çevresinde bir bombalama olayına katıldığı öğrenildi. Öldürülen bu teröristin, Uludere Sulh Ceza Hakimliği tarafından devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, yangın, su baskını, tahrip, bombalama ya da nükleer biyolojik silah kullanarak öldürme suçlarından arandığı öğrenildi. Adana ve Diyarbakır Ağır Ceza mahkemelerinde hakkında dava açıldığı, Ömerli ve Savur ilçeleri sulh ceza hakimlikleri tarafından, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan arandığı, çeşitli zamanlarda jandarma unsurlarına yönelik yapılan uzaktan kumandalı bombalama saldırı eyleminde parmak izine rastlandığı belirtildi.

Yetkililerden elde edilen bilgilere göre, Zagros İntikam kod adlı M.Ç’nin Kilis doğumlu olduğu ve 2005 yılında PKK terör örgütüne Adana ilinden katıldığı öğrenildi.

Neriman Çelebi