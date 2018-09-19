Ölü sayısı 74'e ulaştı

Filipin Ulusal Polisi ve Tarım Bakanlığı, Mangkhut tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e ulaştığını açıkladı. Tarımsal hasarın ise 14,27 milyar pesoya ulaştığı bildirildi. Filipin Ulusal Polisi hazırladığı raporda Ilocos, Cagayan Vadisi Cordillera İdare Bölgesi, Central Luzon ve Manila'yı vuran tayfunda ölenlerin sayısının 74 olduğunu ve tayfunda kaybolanların 55 kişi olduğunu bildirdi. Ölen 60, kayıp 52 ve yaralı 42 kişinin Cordillera İdare Bölgesi'ndeki altın madenciliği alanından rapor edildiği belirtildi. Polis, ölüm oranının artabileceğini söyledi.

TOPRAK SERTLEŞMEYE BAŞLADI

Bölgede meydana gelen heyelan yolları tahrip ettiği için aramayı hızlandırmak üzere bölgeye ekipman getiremeyen arama kurtarma ekipleri, enkazları çıkarmak için insan zinciri kullanmaya devam ediyor. Ekipler, güneşin altında sertleşen toprakta arama yapabilmek amacıyla toprağı yumuşatmak için su kullanıyor.

ÖLENLERİN LİSTESİ ASILDI

Benguet vilayetinin Itogon bölgesinde ölenlerin çoğu büyük bir madencilik şirketi tarafından terk edilmiş bir binaya sığınmış olan altın madencileri ve aileleriydi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, önceki akşam kurbanların aileleriyle bir araya gelerek onlara 25 bin peso değerinde yardım malzemesi ve defin yardımı dağıttı.

Çalışma ve İstihdam Dairesi, Cagayan Vadisi'nde tayfundan etkilenenler için yapılacak acil istihdam programı için 44 milyon pesodan fazla para ayırdıklarını açıkladı.

Çalışma Bakanlığı, etkilenen her ev sahibine enkazın temizlenmesi ve altyapının onarılması dahil 10 günlük iş karşılığında 3 bin 450 peso verileceğini söyledi.

EKİLİ ALANLARDA KAYIPLAR MEYDANA GELDİ

Luzon'un kuzeyinde bulunan çiftlikleri de su bastı. Yetkililer mahsul kayıplarının 14 milyar peso civarında olduğunu bildirdi. Bu durumun enflasyonu arttırabileceği ve pirinç fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtildi. Tarım Bakanlığına göre, pirinçte oluşan kayıp 8,9 milyar peso olarak kaydedilirken, 435 bin 997 metrik ton pirinç telef oldu. Mısırda ise 4,50 milyar peso kayıp olduğu, 281 bin 39 metrik ton mısırın telef olduğu bildirildi.