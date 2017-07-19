Ölüdeniz’de yılın ilk yarısı 35 bin uçuş yapıldı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl adrenalin tutkunlarının adresi olmaya devam ediyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Babadağ'ın Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü merkezi olduğunu söyledi. Babadağ'ın uçuş güvenliği bakımından da ön plana çıktığını belirten Arıcan, "Yılın ilk yarısında Babadağ’dan 35 bin uçuş gerçekleşti. İnşallah bu yılı da hiçbir ölümlü kaza olmadan tamamlarız” dedi.



Babadağ'ın her geçen gün daha kurumsal bir alan olduğunu, uçuşların da artarak devam edeceğini kaydeden Arıcan, geçen yılın aynı döneminde Babadağ'dan 37 bin uçuş olduğunu ifade etti. Arıcan, "Uçuş sayısından memnunuz. İnşallah bu yıl sonunda toplam uçuş sayısıyla 2016'nın üzerine çıkacağız. Yamaç paraşütü denilince akla ilk Babadağ Babadağ geliyor. Babadağ ziyaretçileriyle bölge ve ülke ekonomisine de ciddi katkısı var" diye konuştu.

Murat Yalçın