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Ölüdenizspor ligden çekildi

Muğla Süper Amatör Lig takımlarından Ölüdeniz Belediyespor, ligden çekildi.


13 Ekim 2016 16:01

Ölüdeniz Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Konakçı, 2015-2016 futbol sezonunda Süper Amatör Ligde 5’inci olan Ölüdeniz Beleyespor’un 2016-2017 futbol sezonunda ligden çekildiğini açıkladı.
29 senelik bir kulüp olan Ölüdeniz Belediyespor’un yeterli maddi ve manevi destek alamadığından dolayı ligden çekilme kararı aldıklarını ifade eden Konakçı şunları söyledi: “Her anlamda güçlü bir yönetim oluşturulamamıştır. Sporun her türlüsünü seven ve bu konularda toplama, özellikle çocuklara ve gençliğe hizmet vermek isteyen, çalışmak isteyen kişi ve kişilerden katılım sağlanamamıştır. Yıllardan beri amatör sporun her kademesinde mücadele eden ve bu sezon Muğla Süper Amatör liginde mücadele etmesi gereken kulübümüze, ilgili her kesimden yeterli maddi ve manevi destek sağlanamamıştır.

Fethiye Belediyesi’nden kulübümüze verilen sözler yerine getirilememiş, aksine kısıtlanmıştır. Ölüdeniz Mahallesi’nin imkan ve olanaklarının bir kısmı daha kulübümüze tahsis edilmemiştir. Öte yandan, Ölüdeniz Mahallesi’nde yaşayan ve iş yapan kişi ve kuruluşların önemli bir bölümünden ilgi ve alaka görülmemiştir.
Ölüdeniz Mahallesi sakinlerinin ve özellikle gençlerin spora ilgisi sağlanamamıştır. Özellikle, sporcularımızın konaklayacağı bir tesis sahaya kazandırılamamış, konu ile ilgili merciler duyarsız kalmıştır. Bu sezon için yeterli bütçe oluşturulamamış ve takım ligden çekilmiştir.” 

Murat Yalçın

Etiketler: Ölüdenizspor


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