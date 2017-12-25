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Ölüm acısını iki kere yaşadılar

Gaziantep'te iş yerinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede 40 gün yoğun bakımda kalan genç, sağlığına kavuştu. Doktorların öleceğini söylediği gencin adı, yoğun bakımdayken doğan çocuğuna verildi. Yeniden sağlığına kavuşan genç 9 ay sonra geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

Ölüm acısını iki kere yaşadılar

25 Aralık 2017 11:51

Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Tanju Yalman, 9 ay önce işçi olarak çalıştığı bir fabrikada fenalaşarak yere yığıldı. Mesai arkadaşları tarafından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülen Tanju Yalman'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan Tanju Yalman, 40 gün tedavi gördü. Yalman'ın ailesine, sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiği söylendi.

Adı çocuğuna verildi

Ölümü beklenen Tanju Yalman'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken hamile olan karısı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Anne, oğluna eşi Tanju'nun ismini vererek, kocasının adını yaşatmak istedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tanju Yalman ise sağlığına kavuşmaya başladı. Taburcu olduktan sonra kalp ilaçları kullanmaya başlayan ve aralıklarla hastaneye kontrole giden Yalman, sağlığının düzelmesi üzerine uzun süre ara verdiği işine de yeniden başladı.

Çocuklarının üzerini örttükten sonra fenalaştı

2 çocuk babası genç adam, izinli olduğu hafta sonlarını ise ailesinin yaşadığı Oğuzeli ilçesinde bulunan Demirkonak Mahallesi'nde geçirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda da ailesinin yanına giden Tanju Yalman, dün gece yarısında uyandı. çocuklarının üzerini örttü. Bir süre sonra fenalaşan Tanju Yalman, eşi ve ailesi tarafından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gencin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Tanju Yalman'ın kesin ölüm nedeninin ise otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, ölüm acısı

 

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