20’li yaşlarda olduğu öğrenilen Sadık Demirkol, 4 Eylül günü düzenlenen rallinin ikinci gününde 25 numaralı yarışmacının kendisine çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla alakalı soruşturma sürerken, Demirkol’un kaza anında cep telefonuyla kayıtta olduğu ve otomobilin kendine çarptığı anları saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

Öte yandan bunun üzerine ESOK tarafından şu açıklama yapılmıştı:

"Kulübümüz tarafından organize edilen Eskişehir Rallisi'nin ikinci gününde elim bir kaza meydana gelmiş ve Sadık Demirkol isimli bir seyirci hayatını kaybetmiştir. Tüm güvenlik önlemi alınmış olan seyirci alanı yerine yolun karşı tarafında etabı izleyen Demirkol uyarı ile bulunduğu noktadan güvenli noktaya alınmış ancak kaza anından hemen önce seyir alanından yine yolun karşısına geçmiştir. 25 numaralı yarışmacı söz konusu noktada bir an yol dışına çıkması sonucu üzücü kaza meydana gelmiştir. Yaşanan kaza neticesinde kulübümüz tarafından söz konusu etap iptal edilerek yarış sonlandrılmıştır."