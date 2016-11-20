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Ölüm dershane yolunda yakaladı

İstanbul’da motosikleti ile dershaneye giderken Küçükçekmece Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Erdem Peker, Muğla’nın Marmaris ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ölüm dershane yolunda yakaladı

20 Kasım 2016 15:52
Ölüm dershane yolunda yakaladı - Tıkla İzle

Üniversite hazırlıkları için İstanbul'a giden Erdem Peker, 18 Kasım 2016 tarihinde sabah saatlerinde dershaneye gitmek üzere yarış motosikleti ile yola çıktı. E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü önce bariyerlere, sonra önünde seyir halinde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Erdem Peker olay yerinde hayatını kaybetti.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Erdem Peker’in ölüm haberini alan Marmaris’teki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Peker’in cenazesi bugün İstanbul’dan Marmaris’e getirildi. Armutalan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Peker, Armutalan şehir mezarlığına defnedildi. Genç adamı son yolculuğunda İstanbul’dan gelen dershane arkadaşları da yalnız bırakmadı. 

Vural Efecik
 

Etiketler: dershane yolu, ölüm


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