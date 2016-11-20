Üniversite hazırlıkları için İstanbul'a giden Erdem Peker, 18 Kasım 2016 tarihinde sabah saatlerinde dershaneye gitmek üzere yarış motosikleti ile yola çıktı. E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü önce bariyerlere, sonra önünde seyir halinde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Erdem Peker olay yerinde hayatını kaybetti.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Erdem Peker’in ölüm haberini alan Marmaris’teki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Peker’in cenazesi bugün İstanbul’dan Marmaris’e getirildi. Armutalan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Peker, Armutalan şehir mezarlığına defnedildi. Genç adamı son yolculuğunda İstanbul’dan gelen dershane arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Vural Efecik

