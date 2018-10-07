Ölüm, direksiyon başında yakaladı

Milas'ta, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; sabah evinden 48 S 3504 plakalı servis aracıyla ayrılan 50 yaşındaki Mustafa Ali Otak, Akkent Sitesi'nde seyir halinde bulunduğu esnada direksiyon başında fenalaştı. Yaşanan olayın ardından Otak'ın idaresinde bulunan araç daha sonra şahsın kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Mahalle sakinleri meydana gelen olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Mustafa Ali Otak'ın kalp krizi geçirdiğini tespit ederek müdahalede bulundu. Otak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan şahsın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirirken, Otak'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri araçta incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.