Diğer
Kategoriler

Ölüm döşeğindeki kanser hastası anne, çocukları için yardım istedi

Adana'da ölüm döşeğinde yatan bağırsak kanseri bir kadın, en küçüğü 7, en büyüğü 26 yaşındaki 8 çocuğu için yardım istedi.

Ölüm döşeğindeki kanser hastası anne, çocukları için yardım istedi

19 Şubat 2017 09:59

8 çocuk annesi 46 yaşındaki Sevda Keser'in yürek burkan hikayesi şöyle gelişti. 28 yıl önce Mehmet Keser ile (58) evlenen Sevda Keser'in bu evlilikten en büyüğü 26, en küçüğü ise 7 yaşında 8 çocuğu dünyaya geldi.

1 yıl önce hastaneye başvurdu

İmkansızlıklarla mücadele eden ve çocuklarını okula dahi gönderemeyen Sevda Keser, bir türlü geçmeyen mide rahatsızlığı şikayetiyle yaklaşık 1 yıl önce hastaneye başvurdu.

Doktor, önce mide ilacı verip bir süre tedavi uyguladı ancak ağrıları yine geçmedi. Bunun üzerine Keser, daha donanımlı bir hastanede yapılan kontrollerde kolon kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlandı, sayısız ameliyat geçirdi ancak doktorlar, hastalık çok ilerlediği için yapacak çok bir şeyin kalmadığını söyledi. 

Kanserden dolayı yaşam mücadelesi veren ve evde ölümü bekleyen Keser'in eşi işsiz, bir oğlu ise eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı cezaevinde. Sevda Keser'in çocuklarının çoğu da okumamış ancak en küçük çocuğunu okutmak için son nefesine kadar mücadele veriyor.

Mehmet Keser, eşi için doktorların artık umudunu kestiğini, ağrılar yüzünden büyük ızdırap çektiğini, gündüz hava sıcak olduğu zaman dışarı çıkardıklarını ve çaresizce ölümünü beklediklerini söyledi.

Sevda Keser ise kendisi için hiçbir şey istemediğini, maddi olarak çok zor durumda olduklarını, geride kalacak çocukları için devlet büyüklerinden yardım istediğini ifade etti. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, hasta, kanser, Sevda Keser


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!