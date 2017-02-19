8 çocuk annesi 46 yaşındaki Sevda Keser'in yürek burkan hikayesi şöyle gelişti. 28 yıl önce Mehmet Keser ile (58) evlenen Sevda Keser'in bu evlilikten en büyüğü 26, en küçüğü ise 7 yaşında 8 çocuğu dünyaya geldi.

1 yıl önce hastaneye başvurdu

İmkansızlıklarla mücadele eden ve çocuklarını okula dahi gönderemeyen Sevda Keser, bir türlü geçmeyen mide rahatsızlığı şikayetiyle yaklaşık 1 yıl önce hastaneye başvurdu.

Doktor, önce mide ilacı verip bir süre tedavi uyguladı ancak ağrıları yine geçmedi. Bunun üzerine Keser, daha donanımlı bir hastanede yapılan kontrollerde kolon kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlandı, sayısız ameliyat geçirdi ancak doktorlar, hastalık çok ilerlediği için yapacak çok bir şeyin kalmadığını söyledi.

Kanserden dolayı yaşam mücadelesi veren ve evde ölümü bekleyen Keser'in eşi işsiz, bir oğlu ise eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı cezaevinde. Sevda Keser'in çocuklarının çoğu da okumamış ancak en küçük çocuğunu okutmak için son nefesine kadar mücadele veriyor.

Mehmet Keser, eşi için doktorların artık umudunu kestiğini, ağrılar yüzünden büyük ızdırap çektiğini, gündüz hava sıcak olduğu zaman dışarı çıkardıklarını ve çaresizce ölümünü beklediklerini söyledi.

Sevda Keser ise kendisi için hiçbir şey istemediğini, maddi olarak çok zor durumda olduklarını, geride kalacak çocukları için devlet büyüklerinden yardım istediğini ifade etti.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya